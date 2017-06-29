Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Herkese milyon Eurolar onlara asgari ücret!

Galatasaray alt yapısının gözbebeği 2000 doğumlu 7 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı. Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Melih Gökçimen aylık 1.404 TL kazanacak.

29 Haziran 2017 Perşembe 00:53
Herkese milyon Eurolar onlara asgari ücret!

Geçtiğimiz Mayıs ayında U17 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız yarı finale kadar yükseldi. Genç Milliler yarı finalde İngiltere'ye yenilmesine rağmen U17 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemişti. O takımın en dikkat çeken ve 11'de sahaya çıkan 6 ismi Galatasaray alt yapısında forma giyiyordu.

Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ün performansları Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken gelecek için de umut verdi. Turnuva sonrası Galatasaray yönetimi 2000 doğumlu futbolcuları ile profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim bir süredir Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve sakatlığı nedeniyle U17 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyen Melih Gökçimen'in ailesiyle sözleşme şartlarını görüşüyordu.

Aylık 1.404 TL kazanacaklar!

7 futbolcu ve ailesi ile anlaşma sağlandı ve 3'er yıllık sözleşme imzalandı. İmzalanan profesyonel sözleşmeler sonrası genç yıldızların diğer takımlara gitmeleri de önlenliş oldu. Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen bu 7 futbolcu sarı-kırmızılı takımdan aylık 1.404 TL asgari ücret alacak ve sigortaları asgari ücretten yatacak. Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor yeni sezon kampına 2000 doğumlu 6 futbocuyu da davet etmişti...

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 00:53
  1. Galatasaray
  2. asgari ücret
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salah, birkaç sezon önce Galatasaray'ın kapısından dönmüş
    1. Salah, birkaç sezon önce..
    2. Transfer sezonunun flaş takımından..
    3. Mossad 'casusluk' fonu kurdu!
    4. Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu!
    5. TFF 1. Lig’in en pahalı oyuncusu..
    6. Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    7. Ben Arfa'nın menajerinden açıklama!
    8. Millilerimiz finalde!
    9. Herkese milyon Eurolar onlara asgari..
    10. Hindular, Müslümanlara yapılan..
    11. 1 Arap 4 Batılı'ya bedel! Arap Dünyası..
    12. Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin..
    13. Ankara'da korkutan yangın!
    14. Meteoroloji'den 7 il için acil uyarı!
    15. Brexit, AB'nin çöküşünü hızlandıracak!
    16. Berlin treninde bomba alarmı!
    17. TOMA'ya el yapımı patlayıcı ile saldırı
    18. Berlin treninde bomba alarmı!
    19. Sonkaya, alçaklığın bu kadarına pes..
    20. Bozguna uğrayan YPG'den küstah..
    Ne uyuşturucu, ne kaçak sigara! İşte terör örgütünün yeni gelir kaynağı… Korkunç rakamlar
    Ne uyuşturucu, ne kaçak sigara! İşte terör örgütünün yeni gelir kaynağı… Korkunç rakamlar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi