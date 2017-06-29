Herkese milyon Eurolar onlara asgari ücret!

Geçtiğimiz Mayıs ayında U17 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız yarı finale kadar yükseldi. Genç Milliler yarı finalde İngiltere'ye yenilmesine rağmen U17 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemişti. O takımın en dikkat çeken ve 11'de sahaya çıkan 6 ismi Galatasaray alt yapısında forma giyiyordu.



Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ün performansları Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken gelecek için de umut verdi. Turnuva sonrası Galatasaray yönetimi 2000 doğumlu futbolcuları ile profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.



Sarı-kırmızılı yönetim bir süredir Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve sakatlığı nedeniyle U17 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyen Melih Gökçimen'in ailesiyle sözleşme şartlarını görüşüyordu.

Aylık 1.404 TL kazanacaklar!



7 futbolcu ve ailesi ile anlaşma sağlandı ve 3'er yıllık sözleşme imzalandı. İmzalanan profesyonel sözleşmeler sonrası genç yıldızların diğer takımlara gitmeleri de önlenliş oldu. Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen bu 7 futbolcu sarı-kırmızılı takımdan aylık 1.404 TL asgari ücret alacak ve sigortaları asgari ücretten yatacak. Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor yeni sezon kampına 2000 doğumlu 6 futbocuyu da davet etmişti...

Kaynak:Fanatik