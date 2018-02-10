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“Herkese bedava koyun…”

Büyük ses getiren 300 koyun artı maaş desteği ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan yeni bir açıklama geldi. Proje kapsamında herkese 300 koyun verileceği gibi bir yanlış anlaşılmanın olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, destekten yararlanabilecek ailelerde aranacak şartları açıkladı...

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:35
“Herkese bedava koyun…”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Köye Dönüş Projesiyle aile başına 300 koyun verilmesine ilişkin, "Artık hiçbir zaman bizim üreticimiz yalnız kalmayacaktır. Bunlar bizim ailemiz olacak. Üretici ailelerimiz olacak. Biz bunlara asgari ücretlerini de vereceğiz. Bunların sigortalarını da yaptırtacağız. Bunların ilaç paralarını da vereceğiz. Bunların yem paralarını da vereceğiz. Tabii ki onların kazanmaları bizim kazanmamızdır." dedi.

Fakıbaba, hem Bakanlıklarının hem de Hükümetin müthiş destekleri olduğuna değindi.

KÖY GERİ DÖNÜŞ PROJESİ

Ziraat Bankasının çiftçilere verdiği desteklere Bakanlık olarak kendilerinin de sahip çıkacağına dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Biz destek vereceğiz. 300 koyun Ziraat Bankasının, yani Hükümetimizin desteklediği, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın desteklediği ama Tarım Bakanlığının da onlara destek çıkacağı çok önemli proje olacaktır. Artık hiçbir zaman bizim üreticimiz yalnız kalmayacaktır. Bunlar bizim ailemiz olacak. Üretici ailelerimiz olacak. Biz bunlara asgari ücretlerini de vereceğiz. Bunların sigortalarını da yaptırtacağız. Bunların ilaç paralarını da vereceğiz. Bunların yem paralarını da vereceğiz. Tabii ki onların kazanmaları bizim kazanmamızdır. Hayvan sayısının artması ithalatı etkileyecek ve önleyecek en önemli etkenlerin başında gelmektedir."

HERKESE BEDAVA KOYUN VERİLMEYECEK

Proje kapsamında herkese koyun verileceği gibi bir yanlış anlaşılmanın olduğunu da kaydeden Fakıbaba, "Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de ‘Herkese koyun verelim' değil." dedi.

300 KOYUN İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Bakan Fakıbaba projeden faydalanacak ailelerde aranacak şartları ise şu sözlerle açıkladı;

"Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok. Bizim amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmaktır. Burada hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bunu yapacağız. Bizim amacımız, şu anda 45 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını istediğimiz seviyeye getirmek, 16 milyon olan büyükbaş sayımızı da bir seviyeye getirmek. Bunu için de bu işi bilen, yapan, bu işle iştigal eden, ahırı olan kişilere destek vereceğiz"

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:35
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. 300 koyun
  3. 300 koyun şartları

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    aslında belediyeler çiftlik kurupmühendisler veterinerler vesaire profesyonel ekiplerle iş yapılmalı.Çiftliklerde güzel ücretlerle istihdam sağlanabilir.Bu üretilen etler et balık kurumu vasıtası ile satılır.Kar amacı olmadığından maliyet az olur böylece et üretimi artabilir.yüzde 10 bile ilave üretim sağlansa çok iyi olabilir.Tabi bu belli bir vetirede yapılabilir.1 günde olmaz.
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