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Herkes tatile, Umut umreye!

Türkiye Süper Ligi'nin ilk yarısının tamamlanmasının ardından futbolcular tatile giderken, Kayserispor’un başarılı forvet oyuncusu Umut Bulut umreye gitmeyi tercih etti.

29 Aralık 2017 Cuma 10:17
Herkes tatile, Umut umreye!

Lige verilen ara nedeniyle izinli olan futbolcular tatile giderken, Kayserispor’un başarılı forvet oyuncusu Umut Bulut, annesi ve kardeşi ile birlikte umreye gitmeyi tercih etti. Yeni yıla kutsal topraklarda girecek olan Bulut, Atatürk Havalimanı'nda ilk yarıyı değerlendirdi. Lige verilen aradan yararlanarak annesi ve kardeşi ile umreye gittiğini söyleyen Bulut, “Lige ara verilmesi nedeniyle ailemle birlikte kutsal topraklara umre için gidiyorum. İnşallah orada güzelce ibadetimizi yapıp, tatilimizi orada geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yeni yıla umrede gireceğim” dedi. 

Ligin ilk yarısını da değerlendiren Umut Bulut, “İlk yarıyı güzel bir şekilde bitirdik. Aynı performansı inşallah ikinci yarıda da düşünüyoruz. Allah nasip ederse daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bunda muaffak oluruz” diye konuştu. 
Gazetecilerin "Fatih Terim saha kenarında agresif bir hoca, Marius Sumudica da agresif bir hoca. İkisini değerlendirir misin?" sorusuna Bulut, “Fatih hoca apayrı, tabii ki onu kıyaslamak doğru olmaz ama bizim hoca Sumudica’nın da müthiş bir agresifliği var. Pozitif yönde. Bu da takıma yansıyor. İnşallah Kayserispor’la daha güzel başarılar elde ederiz” yanıtını verdi. 

“Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak”

Kayserispor’un başarılı bir ilk yarı geçirdiğini söyleyen Bulut, “Takım olarak Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. İnşallah dediğim gibi muvaffak oluruz” dedi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:17
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