Herkes şoka uğradı, kaçmaya başladı… İnanılmaz fotoğraflar

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ABD Florida'da bir havalimanında düzenlenen silahlı saldırının yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırıda beş kişinin öldüğü Fort Lauderdale Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraflarda, yolcuların terminal binasından dışarı doğru kaçtığı görülüyor.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda ise, polisin havalimanı çevresindeki bazı insanların kimliklerini kontrol ettiği ve polise yaklaşanların ellerini başının üstüne koyduğu yer alıyor.

Yerel saatle 12:55'te gerçekleşen saldırı sırasında Beyaz Saray'ın eski basın sözcüsü Ari Fleischer da havalimanındaydı. Fleischer, yaşananları Twitter'dan "Fort Lauderdale Havalimanı'ndayım. Silah sesleri var. Herkes kaçışıyor" mesajıyla paylaştı.

Görgü tanıkları, uçaktan indikten sonra bagaj teslim noktasından çantasını alan saldırganın ardından çantasındaki silahı kullanarak bekleyen yolculara ateş açtığını aktarıyor.

ÜSTÜNDEN ASKERİ KİMLİK ÇIKTI

Havalimanını kana bulayan saldırganın ismi Esteban Santiago. ABD ordusunda görev alan ve Irak'ta savaşan 26 yaşındaki Santiago'nun üzerinden askeri kimlik çıktı.

ABD basını, saldırganın Alaska'dan Florida'ya uçtuğunu ve bagaj alım bölümünde silahını ateşlediğini belirtiyor.

Medyaya yansıyan haberlerde, dört yıldır Alaska'nın Anchorage kentinde kız arkadaşıyla yaşayan Santiago'nun yeni doğmuş bir bebeği de var. Saldırganın ailesi, oğullarının Irak savaşından döndükten sonra mental problemler yaşamaya başladığını söylüyor.

Medyada yer alan bir fotoğrafta ise, Santiago işaret parmağını DAEŞ'liler gibi tutuyor ve şimdiye kadar bu fotoğraf çok konuşuldu.

Saldırgan, FBI ve polis tarafından sorgulanıyor. Yetkililer, şu aşamada olayın bir terör eylemi olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Fort Lauderdale, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı işlek bir havalimanı. Günde 70 binden fazla yolcu havalimanını kullanıyor.