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Herkes seyretti! Bir tek o kadın koşarak gelip… İşte cesaret!

İstanbul Tuzla'da, kucağında bebeği olan ve yol ortasında kocası tarafından zorla otomobile bindirilmeye çalışılan kadının imdadına başka bir kadın sürücü yetişti. Zabıtanın bile seyretmekle yetindiği olaya müdahale eden kadın sürücünün, zor durumdaki kadını kendi aracına bindirdiği görüldü.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:27
Herkes seyretti! Bir tek o kadın koşarak gelip… İşte cesaret!

İstanbul Tuzla'da yaşanan olay şöyle gelişti: Eşiyle tartışan genç kadın bebeğini alarak evden çıktı. Ancak otomobille peşinden gelen kocası, kadını yol ortasında zorla araca bindirmeye çalıştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın sürücü, otomobilini durdurarak kucağında bebek olan kadını korumak için araya girdi.

Görüntülerde, aracını durdurarak tartışan çiftin arasına giren kadın sürücünün, şiddet uygulamasından endişe ettiği kocayı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde bir zabıta ekibinin olay yerinden geçtiği ancak olaya müdahale etmediği de dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:27
  1. tuzla
  2. şiddet
  3. genç kadın
  4. Show TV
  5. İstanbul
  • KaraKara1 sa önce
    Helal kadınazabıta insanlığın dan utansın öyle baksın
  • Huseyin EskHuseyin Esk1 sa önce
    Zabita evine ekmek cocuguna sut parasi pesinde kosan seyyar saticilari kovalamaktan baska gordviyok,niye mudahele etsinki
  • MM1 sa önce
    O zabidaci fotocumu nasil durup seyretiyor.gorevten alin.ulan sen isiniyabacaksin seni sus icin oraya koymadilar.
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 sa önce
    Zabıta birimi zaten gereksiz ve millete devlete külfiyat. Yattığı yerden polis kadar mesai yapmayıp polisden çok maaş alır. Polislikden zabıtaya geçen arkadaşları biliyorum yatış yeri diye. Anca artis artis pikaplarda poz vererek gezsinler. Ruhsatı olan esnafları dolaşsınlar. Ruhsatsız çalışanları mesleki eğitimi ve belgesi olmayanları asla dolaşmasınlar. Tecrübe ile sabitdir. Zabıta birimi kaldırılmalı. Gitsin evlerinde seyretsiler dizileri sanki dizi izliyorlar.
  • Vatansever Vatansever 2 sa önce
    Zabıtanın yetkisi varmı ki ya..güvenlik görevlisi mı o?Ona domates patates, seyyar satıcı sorun.. Kadına helal olsun 10zabıta eder.. Bazı seyler illaki unıforma ile olmuyor.. Üniformasız cook yürek var..
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