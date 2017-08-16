Herkes seyretti! Bir tek o kadın koşarak gelip… İşte cesaret!

İstanbul Tuzla'da yaşanan olay şöyle gelişti: Eşiyle tartışan genç kadın bebeğini alarak evden çıktı. Ancak otomobille peşinden gelen kocası, kadını yol ortasında zorla araca bindirmeye çalıştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın sürücü, otomobilini durdurarak kucağında bebek olan kadını korumak için araya girdi.

Görüntülerde, aracını durdurarak tartışan çiftin arasına giren kadın sürücünün, şiddet uygulamasından endişe ettiği kocayı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde bir zabıta ekibinin olay yerinden geçtiği ancak olaya müdahale etmediği de dikkat çekiyor.