Herkes seyretti! Bir tek o kadın koşarak gelip… İşte cesaret!
İstanbul Tuzla'da, kucağında bebeği olan ve yol ortasında kocası tarafından zorla otomobile bindirilmeye çalışılan kadının imdadına başka bir kadın sürücü yetişti. Zabıtanın bile seyretmekle yetindiği olaya müdahale eden kadın sürücünün, zor durumdaki kadını kendi aracına bindirdiği görüldü.16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:27
İstanbul Tuzla'da yaşanan olay şöyle gelişti: Eşiyle tartışan genç kadın bebeğini alarak evden çıktı. Ancak otomobille peşinden gelen kocası, kadını yol ortasında zorla araca bindirmeye çalıştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın sürücü, otomobilini durdurarak kucağında bebek olan kadını korumak için araya girdi.
Görüntülerde, aracını durdurarak tartışan çiftin arasına giren kadın sürücünün, şiddet uygulamasından endişe ettiği kocayı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.
Görüntülerde bir zabıta ekibinin olay yerinden geçtiği ancak olaya müdahale etmediği de dikkat çekiyor.