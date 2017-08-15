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Herkes seferber oldu… Kazma kürekle onu arıyorlar!

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir  iplik fabrikasında çıkan yangının 15 saat süren çalışmayla söndürülmesinin  ardından fabrika çalışanları, itfaiye ekipleriyle fabrika sahibini yığıntılar  arasında arıyor.

15 Ağustos 2017 Salı 09:19
Herkes seferber oldu… Kazma kürekle onu arıyorlar!

OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangın,  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan 50 araçlı ekiple 15 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından gece boyunca fabrikada bekleyen  fabrika sahibi yakınları ile işçiler, tesisin sahibi Tuncay Kara'nın arama  çalışmalarına katıldı.

İşçiler, ellerindeki kazma ve küreklerle döküntüler arasında patronlarını arama çalışmalarına destek veriyor.

Arama çalışmalarına katılan işçilerden Hüseyin Can, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, "Elimizden geldiğince aramaya çalışıyoruz. Kendisinden  geceden beri haber alamıyoruz. İnşallah bir an önce sağ salim buluruz. " diye  konuştu.

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf  malzemelerin bulunduğu bölümde dün akşam çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine  bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmişti. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3  işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından  taburcu edilmişti. Çevre binalardaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Tesiste olduğu iddia edilen fabrika sahibi Tuncay Kara'yı arama  çalışmalarında, bu kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:19
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