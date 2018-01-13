Herkes peşindeydi! Göztepe imzayı attırdı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kardemir Karabükspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken Poko’yu renklerine bağladı.13 Ocak 2018 Cumartesi 12:41
Karadeniz ekibinin başkanı Ziya Ünsal, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için İzmir temsilcisi ile her konuda anlaştıklarını belirterek “Ara transfer döneminin başından bu yana Poko için kulübümüze ciddi manada talep vardı. Göztepe’de bunlardan biriydi. Uzun süren görüşmeler sonrasında İzmir ekibiyle anlaşmaya vardık. Her iki tarafa hayırlı olsun” dedi. (Habertürk)