Herkes peşindeydi! Göztepe imzayı attırdı

Karadeniz ekibinin başkanı Ziya Ünsal, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için İzmir temsilcisi ile her konuda anlaştıklarını belirterek “Ara transfer döneminin başından bu yana Poko için kulübümüze ciddi manada talep vardı. Göztepe’de bunlardan biriydi. Uzun süren görüşmeler sonrasında İzmir ekibiyle anlaşmaya vardık. Her iki tarafa hayırlı olsun” dedi. (Habertürk)