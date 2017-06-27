Herkes Nehir için seferber oldu

İlçenin Tunca beldesi eski Armutluk köyünde 8 gün önce kardeşinin dereye düşen lastik ayakkabısını almak için dereye giren ve azgın sulara kapılarak kaybolan Nehir Zenginal’den günlerdir haber alınamaması üzerine sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar el birliği ile çocuğu bulmak için Tunca Deresi’nde arama çalışmalarına başladı.

Ardeşen merkezde buluşan yaklaşık 300 kişi, gruplar halinde ayrılarak farklı bölgelerden dereye girdi. Dere yatağını inceleyen vatandaşlar her taşın altını aramak için gayret gösterdi. Derenin derinliği kimi yerlerde derenin yönü değiştirilerek azaltılmaya çalışıldı. Civar köylerden de yoğun katılımının olduğu arama çalışmaları yaklaşık 25 kilometre boyunca devam diyor.

Sabahın ilk saatlerinde başlayan arama çalışmalarında kendisine görev yükleyen İslam Şeker isimli bir vatandaş Nehir’i arama çalışmalarının devam ettiğini ve bulunması için gereken her şeyi yapacaklarını dile getirerek “Birkaç ekip varız, biz yukarıya doğru gidiyoruz, bazı arkadaşlarımız aşağıdan geliyor. Bakıyoruz, her tarafı arıyoruz İnşallah buluruz” ifadelerini kullandı.

Nehir’i bulmaktan başka çareleri olmadığını dile getiren bir başka gönüllü 60 yaşındaki Ali Şeker ise “Sabahtan beri bütün köylü derede dolaşıyor, henüz bir sonuca ulaşamadık. Dere bayağı büyük, karşıdan karşıya zor geçiliyor. Nehir bulunacak yani başka çaresi yok. Bütün halkımıza teşekkür ederiz herkes uğraşıyor. Ben 60 yaşındayım 60 yaşındakiadam derede dolaşıyor. İnşallah bulacağız kızımızı” dedi.

Çocuğun denize sürüklenmesinden korktuklarını dile getiren Mustafa Topal “Çocuk dereye düştüğünde dere daha da büyümüştü. Bende denize sürüklenmesinden korkuyorum fakat inşallah sürüklenmemiştir” şeklinde konuştu.