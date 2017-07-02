Tank avcısı A10'ların bombaları böyle hazırlanıyor

Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı uçakları ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde, çeşitli tipte uçaklar bulunuyor. Özellikle yabancı ülke uçaklarının kalkış ve inişleri 2'şerli olarak devam ediyor.

Düşük irtifada uçabilen ABD'nin A10 tipi savaş uçaklarına monte edilen bombalar, görevliler tarafından hazırlanıyor. A10'lar zırhlı araçlar ve tankların imhasında kullanılıyor. ABD'li askerler tarafından A10'lar için füze yüklenmesi ve uçakların füze atmasıyla ilgili çekilen görüntülen resmi sosyal medya hesaplarından kısa film gibi yayınlandı.