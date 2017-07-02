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Tank avcısı A10'ların bombaları böyle hazırlanıyor

ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a karşı kullandığı zırhlı araçların imhasında kullanılan A10 tipi savaş uçaklarının bombaları görevliler tarafından üs içindeki hangarlarda hazırlanıyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:26

Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı uçakları ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde, çeşitli tipte uçaklar bulunuyor. Özellikle yabancı ülke uçaklarının kalkış ve inişleri 2'şerli olarak devam ediyor.

Düşük irtifada uçabilen ABD'nin A10 tipi savaş uçaklarına monte edilen bombalar, görevliler tarafından hazırlanıyor. A10'lar zırhlı araçlar ve tankların imhasında kullanılıyor. ABD'li askerler tarafından A10'lar için füze yüklenmesi ve uçakların füze atmasıyla ilgili çekilen görüntülen resmi sosyal medya hesaplarından kısa film gibi yayınlandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:26
  1. incirlik
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  4. incirlik üssü
  • FatihFatih15 dk önce
    Hangi ortaktan bahsediyorsunuz TR nin ortağımı yoksa PKK nın.
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