Herkes Kudüs’e gitmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’e ilişkin, “Neticede, İsrail aklıselim yönünde bir adım attı. Temennimiz, İsrail’in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif’le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içine girmesidir” dedi. Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye’nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısına başkanlık eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Filistin halkının 14 gün boyunca sergilediği dirayet her türlü takdirin üstündedir” dedi.

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI

Eğitimden sağlığa, tarihi binaların restore edilmesinden esnafın desteklenmesine kadar her alanda Kudüs’e destek verilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Filistin halkının Harem-i Şerif için yürüttüğü ortak mücadeleyi, Filistin davasının geleceği için de önemli buluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu mücadelede bir araya gelmesi iç uzlaşı bakımından son derece önemlidir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını yineleyen Çavuşoğlu, “İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs’ü ziyaret etsinler. Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşsınlar” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ

Barış sürecinin yeniden canlandırılması çabalarını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “İki devletli çözüm çerçevesi esastır. Bu gerçekleşene kadar Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür, zorunluluktur. İsrail işgali altında yaşayan veya başka ülkelere kaçmak zorunda kalmış milyonlarca Filistinliye kuru sözlerle değil eylemlerimizle destek olalım.”

İSRAİL GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINANDI

Toplantıda söz alan teşkilatın diğer bakanları da İsrail’in ihlalleri karşısında “Filistin halkının yanında durulması ve onlara destek olunması” gerektiğini belirttiler.

Kabul edilen İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısının nihai bildirisinde ise, İsrail’in son zamanlardaki provokatif eylemleri güçlü bir şekilde kınandı. Bildiride, “İsrail’in yasa dışı ölçütlerine karşı barışçıl protesto ve toplu namazlarla karşılık veren Kudüs’teki Filistinlilerin sabır ve gücünü selamlıyoruz. Kudüs’ü ümmet adına koruyan Filistinlilerin gücü ve tahammülüne destek ve takdirimizi yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.