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Herkes konuşacak zannetti Fikret Orman marş söyledi

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk balosu düzenledi. Teknik heyet ve futbolcular şampiyonluk pastası keserken daha sonra çiftetelli oynadı. Baloya damga vuran an ise Fikret Orman'ın pasta kesimi sırasında mikrofonu aline alarak marş söylemesi oldu.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:46
Herkes konuşacak zannetti Fikret Orman marş söyledi

Beşiktaş camiası şampiyonluk balosunda bir araya geldi.

Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen baloya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular, spor, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Fikret Orman tezahürat yaptı

Baloya damga vuran an ise pasta kesimi için sahneye çıkan başkan Fikret Orman'ın tezahüratta bulunması oldu. Herkes mikrofonu ele alan Orman'ın konuşacağını zannederken, başkan Beşiktaş tezahüratı yaptı. Fikret Orman'ın tezahüratına bütün salon eşlik etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:46
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Fikret Orman
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