Herkes İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor!

Rejim karşıtı protestolarda 7'nci günü geride bırakan İran'da güvenlik güçleri, eylemcileri yakından izlemeye başladı.

"Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

POLİSE İHBARDA BULUNULMASI İSTENDİ

Yapılan paylaşımlarda, görüntülerdeki eylemcilerin görülmeleri halinde polise ihbarda bulunulması istendi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI, AHMEDİNEJAD'I SUÇLAMIŞTI

İranlı yetkililer, eylemleri dış güçlerin ülkeye soktukları ajanlarla gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. Bununla birlikte Devrim Muhafızları komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eylemlerin arkasında yer aldığını ima etmişti.