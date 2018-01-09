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Herkes İphone'a dava açmaya başladı

Açılan davaların büyük çoğunluğunun ABD’de olduğu görülürken, ABD’yi Fransa ve İsrail gibi ülkeler takip ediyor.

09 Ocak 2018 Salı 19:15
Herkes İphone'a dava açmaya başladı

Dünyanın dört bir yanından eski iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlatmasından dolayı veya iOS 10.2.1’den itibaren kullanıma sunulan güç yönetim özelliği konusunda müşterilerine şeffaf davranmamasından dolayı Apple’a 26’dan fazla dava açıldı.

Applefoni'nin haberine göre, açılan davaların büyük çoğunluğunun ABD’de olduğu görülürken, ABD’yi Fransa ve İsrail gibi ülkeler takip ediyor.

Davaların pek çoğunda Apple’dan yavaşlatılan iPhone’lar için kullanıcıların gaspedilen haklarının telafi edilmesi, ücretsiz pil değişiminin sunulması, iPhone’u yavaşladığından dolayı yeni bir iPhone alan kullanıcılara geri ödeme yapılması ve iPhone’u değiştirmeden cihazın nasıl hızlandırılabileceği gibi daha şeffaf bilgilerin iOS’a eklenmesi isteniliyor.

iOS 10.2.1’i yayınlamasından sonra açıklama yapan Apple, iOS 10.2.1 güncellemesi ile beklenmedik şekilde kapanan cihazların yüzde 75-80’indeki problem çözüldüğünü duyurmuştu. Ancak Apple, iOS 10.2.1’i piyasaya sürdüğünde güç yönetim özelliğinden hiç söz etmemişti. Bu da davacıların elini güçlendiriyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:15
  1. iPhone
  2. iOS 10.2.1
  3. Apple
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