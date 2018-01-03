Herkes çağrıldı, Fatih Terim çağrılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında, hatta dolaylı yoldan Galatasaray arasında yine bir kriz yaşanacak gibi görünüyor.

TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da bir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta milli takımın teknik patronu Mircea Lucescu olmak üzere, Türkiye'nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu seminere davet edilmediği öğrenildi.

TARAFLAR DAVALIK OLDU

Gerekçe ise Terim'in TFF ile tazminat konusunda davalık olması. Fatih Terim, görevine son veren TFF'den 3.5 milyon Euro'luk tazminatını talep edince, Futbol Federasyonu bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı.

Kaynak: Fanatik