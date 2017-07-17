Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Herkes bayılıyor ama nasıl yapılıyor?

Patatesli omlet tarifi kahvaltılarınızı şenlendirecek. Patatesli omlet nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte patatesli omlet tarifi:

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:08
Herkes bayılıyor ama nasıl yapılıyor?

Patatesli omlet özellikle Sabah kahvaltılarında en güzel atıştırmalıklardan biri. Patatesli omlet tarifi ile sabah kahvaltılarınız şenlenecek. Patatesin içinde olup da lezzet katmadığı hiçbir yemek olmadığı gibi sadece iki tane ana malzemesi olan patatesli omlet tarifine bayılacaksınız. Patatesli omlet nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte patatesli omlet tarifi: 

Patatesli omlet malzemeleri 

1 adet büyük boy patates
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağ
tuz
İsteğe bağlı: kaşar peynir

Patatesli omlet nasıl yapılır?

1. Patatesi yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.
2. Teflon tavada tereyağını ekleyin ve patatesleri de ekleyip kızarana kadar kavurun.
3. Yumurtaları derin bir kasede çırpın.- Dilerseniz kaşar peynirleri bu aşamada ekleyebilirsiniz.-
4. Kızaran patateslerin üzerine çırptığınız yumurtaları ekleyin.
5. Dilerseniz üzerine bir kapak kapatarak, dilerseniz de karıştırarak yumurtaları pişirin. 

Afiyet Olsun!

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:08
  1. omlet tarifi
  2. patatesli omlet
  3. omlet tarifleri
  4. farklı omlet tarifleri
  5. değişik omlet tarifleri
  6. patatesli
  7. patataesli omlet tarifi
  8. Sağlıklı Yaşam Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    1. Kamyonun kapakları açılınca ortaya..
    2. Hükümet müjdeyi verdi: Daha da düşecek
    3. HDP'li vekile hain paylaşım sonrası..
    4. PKK vahşeti! Korucular bu halde buldu…
    5. Rusya ve Türkiye arasında 'şehitlik'..
    6. Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en..
    7. O ilimizdeki görüntüler Erdoğan'ı..
    8. AB'den Esed rejimine büyük şok!
    9. PKK'lı teröristler yaşlı çobanı infaz..
    10. Resmen açıklandı''teklif aldık..
    11. Olayın ardından Terim ilk kez ortaya..
    12. Juventus Türk yıldız için tam 160..
    13. Kaplanın şovunu ilgiyle izlediler
    14. Samsun’da ortalık savaş alanına döndü…..
    15. Melih Gökçek'ten şoke eden 'suikast'..
    16. TSK'dan flaş açıklama: 17 asker yaralı!
    17. Beşiktaş en çok savunma oyuncularından..
    18. Bir 'hero' rezaleti daha!
    19. Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
    20. 'Demirören'in aile dostu Arda Turan'ı..
    Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı
    Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
    Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı