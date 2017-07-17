Herkes bayılıyor ama nasıl yapılıyor?

Patatesli omlet özellikle Sabah kahvaltılarında en güzel atıştırmalıklardan biri. Patatesli omlet tarifi ile sabah kahvaltılarınız şenlenecek. Patatesin içinde olup da lezzet katmadığı hiçbir yemek olmadığı gibi sadece iki tane ana malzemesi olan patatesli omlet tarifine bayılacaksınız. Patatesli omlet nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte patatesli omlet tarifi:

Patatesli omlet malzemeleri

1 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağ

tuz

İsteğe bağlı: kaşar peynir

Patatesli omlet nasıl yapılır?

1. Patatesi yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.

2. Teflon tavada tereyağını ekleyin ve patatesleri de ekleyip kızarana kadar kavurun.

3. Yumurtaları derin bir kasede çırpın.- Dilerseniz kaşar peynirleri bu aşamada ekleyebilirsiniz.-

4. Kızaran patateslerin üzerine çırptığınız yumurtaları ekleyin.

5. Dilerseniz üzerine bir kapak kapatarak, dilerseniz de karıştırarak yumurtaları pişirin.

Afiyet Olsun!