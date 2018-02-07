Hergün milyonlarca kişi tüketiyor, klozette üretiliyormuş!

İstanbul Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri sağlığa aykırı midye dolma imalatı yapan adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ekiplere zorluk çıkartan imalathane sahipleri midyeleri yere döküp ezdi. Operasyonda 2 tonluk midyeye el konulurken, imalathaneler de mühürlendi.

HİJYENDEN UZAK ÜRETİM

Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sağlığa aykırı midye dolma yapan şahıslara karşı ortaklaşa operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda sağlığa uygunsuz midye dolmaların yapıldığı adresler tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, midye dolmaların yapıldığı bodrum katlarına, hijyenik olmayan ve merdiven altı diye tabir edilen adreslere baskın düzenledi.

