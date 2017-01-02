Hergele Ahmet Hakan Kanal D'de haber bülteni sunacak

Bu haber 32.187 kez okundu

Mehmet Ali Birand'ın 2013'te hayatını kaybetmesinden sonra Ana haber Bülteni için Serdar Cebe, Gözde Atasoy ve Cüneyt Özdemir'i deneyen Kanal D yönetimi, haber bültenleri arasındaki reyting yarışında gerilerde kalınca bir kez daha değişikliğe gitme kararı aldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Kanal D Ana Haber'i yeni yılda Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan sunacak. Ahmet Hakan'ın, Kanal D mesaisine Ocak ayı ortalarına doğru başlaması planlanıyor.

Peki Hakan CNN Türk'le ilişiğini tamamen kesmiş mi olacak? Bir taraftan Kanal D Ana Haber'i sunacak olan Ahmet Hakan, diğer taraftan 'Tarafsız Bölge' programı ile en az haftada bir kez CNN Türk'te ekranlara gelecek.