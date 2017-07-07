Her ziyareti olay... Trump sokakta kaldı!

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi için geldiği Hamburg'da otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ekibi Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi için başkana otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu. Trump'ın ekibi, Four Seasons'ta yer ayırmaya çalıştı ancak otelin tüm odalarının dolu olması nedeniyle Trump'ın, Hamburg Senato konuk evinde kalacağı bildirildi.

EŞİ DE OTELDE MAHSUR KALDI

Almanya'nın Hamburg şehrinin tamamına yayılan geniş çaplı protestolardan nasibini alan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump oldu. Melania Trump'ın, liderlerin eşleri için yapılan bir etkinliğe katılacağı ancak protestolar nedeniyle kaldığı otelden ayrılamadığı belirtildi.

Melania Trump'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Alman polisinden güvenlik garantisi alamadıklarını bu nedenle bulundukları yerden çıkamadıklarını belirtti.