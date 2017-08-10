Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız"

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, gazileri evlerinde ziyaret etti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
"Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız"

Tokat’ın Turhal ilçesinde Kaymakam Üçer, eşi Gülçin Üçer ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Bozkurt ile birlikte gazileri evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Üçer, gaziler Ali Gülsüm, Dursun Akar, Ömer Özaltun ve Halis Gedik’i evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Şehitlik ve gaziliğin yüce bir makam olduğunu ifade eden Üçer,"Devletimiz her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak amacıyla üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına ve onların bizlere emanet ettiği kıymetli ailelerine devlet ve millet olarak büyük değer veriyoruz. Vatanımız uğruna canlarını hiçe sayan bu insanlarımız, en değerli varlıklarımızdır. Şehit ve gazilerimizin aileleri ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevi olduğu kadar, bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Yüce Mevla’dan rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Gazi aileleri ise, Kaymakam Üçer ve beraberindekilerin ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
  1. Tokat
  2. Bozkurt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
    1. Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım..
    2. İdlib'de Memurların sigara içmesi..
    3. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    4. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    5. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    6. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    7. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    8. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    9. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    10. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    11. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    12. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    13. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    14. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    15. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    16. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    18. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    19. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    20. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!