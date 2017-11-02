Her yolun sonu 'Kızıl Soros'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamı Osman Kavala, tutuklandı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Kavala’nın tutuklama gerekçesinde ise şok bilgiler ortaya çıktı.

DARBE’DEN TUTUKLANDI

Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala’nın ‘’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’ ve ‘’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

GEZİ’NİN ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın hakimliğe yazığı sevk yazısında Kavala’nın, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin aktif olarak katıldığı Gezi olayları eylemlerinin yöneticisi ve organizatörü olduğu belirtildi. Savcılık Gezi olaylarını FETÖ,PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP gibi örgütlerin içinde yer aldığı bir darbe kalkışması olduğunu vurgulayarak olayların organizatörü olarak Kavala’nın görev aldığını belirtti.

Sevk yazısında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otelde yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden olan Hanry Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir şiddet yönetmeleriyle değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı anlatıldı.

SİLAHLI MUHALEFET Osman Kavala, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından 8 Ağustos 2015 tarihinde İMC TV’de yaptığı açıklamada “Bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rolü oluyor” diyerek terör örgütünü silahlı muhalefetini savunuyordu. Kavala çözüm sürecinde de İmralı’ya mesaj göndermişti. Sırrı Süreyya’nın elçisi olduğu o mesajda Abdullah Öcalan’ı “İşbirliği yaptığınız Erdoğan, otoriter bir düzen kuruyor. Bundan vazgeçin” diye tehdit etmişlerdi. Öcalan’ın geri adım atmaması üzerine Gezi ve 17 Aralık patlak vermişti. BARKEY’DEN DARBE TOPLANTISI Darbe girişiminin yapıldığı gün Türkiye’ye giriş yapan CIA ajanı Hanry Jak Barkey, 15 Temmuz gecesi Büyükada’da bir otelde toplantı yaptı. Darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan çoğunluğu yabancı 17 kişilik grubun toplantısı iki gün sürdü. Sık sık ABD ile telefonda temas kuran Barkey, hain kalkışmanın başarısız sonuçlanmasıyla 19 Temmuz’da Türkiye’yi terk etti. Barkey, grupla birlikte otelden çıkış yaptığı 17 Temmuz’da otel görevlilerine üzerinde “Pensilvanya” yazan bir çan bıraktı. Barkey oteldeki bir garsona “Türkiye’ye ilk gelişimde HSBC patladı. İkinci gelişimde Gezi patlak verdi. Şimdi de darbe girişimi yaşandı” demesi dikkat çekti. CIA İÇİN ÇALIŞIYOR CIA için çalışan ve doktorasını Pensilvanya Üniversitesi’nde yapan Barkey, örgütün Ortadoğu uzmanı ve ılımlı İslam teorisyeniydi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptı. “Türkiye’nin Kürt Meselesi” isimli eserini, CIA’nın Ortadoğu uzmanı Graham Fuller ile birlikte kaleme aldı. Eşi Elen Barkey CIA’nın üst düzey yetkilisi. Geçmişte Barkey, Abdullah Öcalan’la görüşmek için İtalya’ya gitti. PKK’nın ABD’deki temsilcisi Kani Gulam’a Öcalan’ın İtalya’da kalması için referans mektubu yazdı. Barkey, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Washington’da yaptığı basın toplantısında da yer aldı. Zaman zaman Türkiye’ye gelen Barkey, Doğu ve Güneydoğu’da boy gösterdi.

(Star)