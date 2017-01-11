Her yolu denediler tutmadı… Şimdi de sıra demagojide: CHP’den tepki çeken video

Meclis’te gerçekleşen Yeni Anayasa Görüşmelerini provoke etmek için elinden gelen her şeyi yapan CHP şimdi de bazı dinamikler üzerinden demagoji pompalamaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seslendirdiği video sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük tepki topladı.

Her yolu denediler tutmadı… Şimdi de sıra demagojide: CHP’den tepki çeken video
Eklenme: 11 Ocak 2017, 19:17
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlanan yeni anayasa görüşmelerini provoke etmek için ‘kan akıtma’ tehdidi dahil her yolu deneyen CHP şimdi de demagoji yapmaya başladı.

Bazı dinamikler üzerinden duygu sömürücülüğü yapan CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sesinde bir video hazırlattı.

Duygu sömürüsünün üst düzeyde olduğu video klipte ‘Sebep ve Nedenler’den bahsedilmeden acıtasyon yapıldı.

CHP’nin hazırlattığı bu video sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Bahsedilen videoyu propagandaya alet olmamak adına yayınlamıyoruz. 

 
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