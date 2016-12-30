Her yol İstanbul'a çıkıyor

Bilindiği gibi Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısı ulaşım olarak dikkat çekiyor. Ülkemizin uluslararası alandaki rekabet gücüne ve toplumumuzun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan güvenli, ekonomik ve hızlı ulaşım yatırımlarının sayısı her geçen gün artıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşılması için durmadan istikrarlı bir şekilde yatırımlara devam ediliyor. Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek şehir olan İstanbul ise dev projelere ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretecek potansiyele sahip Avrasya Tüneli, 700 mühendis ve 12 binden fazla kişinin çalışmasıyla, planlanandan 8 ay önce tamamlanarak 20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldıkları görkemli bir törenle hizmete girdi.

Konumu, teknik üstünlükleri ve çok yönlü özellikleri ile tünel inşaatçılığında çığır açarak dünyanın ilgisini çeken proje, kıtalar arası 100 dakikalık yolculuğu 15 dakikaya indirdi. Deprem ve tsunamiye dayanıklı tünel 30 Ocak 2017 tarihine kadar 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise günün 24 saati hizmet verir hale gelecek.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Avrasya Tüneli'nden sadece 14 saatte 23 bin 938 araç geçtiğini açıklamıştı. Bu rakamın zamanla artış göstermesi bekleniyor.



İstanbul'un 3. gerdanlığı rekor kırdı



İstanbul Boğazı'na inşa edilen “dünyanın en geniş köprüsü" Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye ve dünyadan çok sayıda liderin katılımıyla 26 Ağustos'ta hizmete açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Asya ve Avrupa'yı karayolu olarak üçüncü kez birleştirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir televizyon programında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde rekor kırıldığını açıklamıştı. Başlangıç için günlük 50 bin araç geçişi öngörülürken, henüz bağlantı yolları bitmeyen köprüden 110 bin araç geçtiği belirtildi.

Asrın projesinden milyonlar geçti



İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren Marmaray, Türkiye'nin 153 yıllık rüyası olarak nitelendiriliyor. İlk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirilen asrın projesi, 29 Ekim 2013 yılında hizmete açıldı.

Teknolojik alt yapısı, ekonomik büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde barındıran Marmaray'dan, açılışından bugüne değin milyonlarca yolcu faydalandı. Günlük ortalama yolcu sayısı 167 bin olan Marmaray, en fazla sabah 07.00-10.00 ile akşam 16.00-20.00 arası kullanılıyor.

Metrobüs günde 700 bin yolcu taşıyor



İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi, ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında 17 Eylül 2007'de hizmet vermeye başladı. İkinci etap Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılı başında açıldı. Üçüncü etap olan Söğütlüçeşme hattı ise 3 Mart 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınarak İstanbul'un iki yakası en kısa yoldan birbirine bağlandı. Avcılar-Beylikdüzü güzergahının temeli 15 Mart 2011 günü törenle atıldı. Hattın resmi açılışı ise 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti.

Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi 83 dakika. Hatta günlük ortalama 700 bin yolcu taşınıyor.

Boğaz 'yaya yolu' ile geçilecek



Son olarak boğazın altını altıncı kez birbirine bağlayacak bir yaya yolu yapılması için düğmeye basıldı. Üsküdar-Kabataş arasında iki kilometre uzunluğundaki yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı" için sondaj çalışmaları başladı.



12 Mart 2017'ye kadar sondaj çalışmalarının bitmesi planlanan projenin 2019 yılında vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Denizin 20 metre altından geçecek iki katlı yaya tünelinin üst katından yayalar ve bisikletliler geçecek. Alt katından ise lastik tekerlekli, elektrikli araçlar yolcu taşıyacak.

Ekonomiye katkı sağlıyor



İstanbul'a yapılan geçiş yatırımları ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeki araç trafiği de azaldı. 2014'te boğaz köprülerinden 150 milyonun üzerinde araç geçerken 2015 yılında yıl bu sayı 141 milyon civarında gerçekleşti.



Tüm bu geçişler megakentteki araç trafiğini ve sürücülerin yolculuk süresini önemli oranda azaltıyor. Ayrıca güvenli ve konforlu yolcuğun yanı sıra çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanıyor.

(Yeni Şafak)