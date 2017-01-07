Her yıl 8 milyon insan bu hastalığa yakalanıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Özkul, tehlikeli bir hastalık olan vereme halk arasında ince hastalık, tıp dilinde ise tüberküloz adı verildiğini belirterek, “Verem, lycobacterium tuberculosis isimli bakterinin sebebiyet verdiği bir hastalıktır.

Verem hastalığının belirtileri öksürük, yorgunluk, gece terlemesi, kilo kaybı ve kan tükürme şeklinde olur. Hasta kişinin hapşırma, öksürük ve konuşma sırasında havaya saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşır. Bulaşma için umumiyetle verem hastasıyla bir süre beraber yaşamak gerekir. Hastanın aile fertleri ve yakın mesai arkadaşlarına bulaşma ihtimali yüksektir” dedi.

Özkul, “Bilinen en eski hastalıklardan biridir. 50 yıldır tedavisi mümkün ve üstelik korunabilir bir hastalık olmasına rağmen verem hâlâ dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam etmekte. Yılda üç milyonu aşkın kişi hayatını kaybetmektedir.

Yerküre üzerinde yaşayan her üç kişiden birisi tüberküloz ile tanışmış durumdadır. Halen yılda 8 milyon yeni verem hastası teşhis edilmektedir. Tüberküloz birden fazla organda görülebilen bir enfeksiyon olmasına rağmen, daha çok akciğerler ve akciğerlere ait mediastinal lenf bezlerinde gözlenir” diye konuştu.