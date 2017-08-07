Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Her yıl 1 kilogram böcek yiyoruz!

İsveç’in Örebro Üniversitesi Biyoloji Profesörü Alf Ekblad, insanların her yıl farkında olmadan 1 kilogram böceği yediğini söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:10
Her yıl 1 kilogram böcek yiyoruz!

Ekblad, ne kadar yıkarsak yıkayalım, meyve ve sebzelerden bütün böcekleri temizlememizin imkansız olduğunu vurguladı. Alf Ekblad sadece tarla ve bahçeden topladığımız değil, marketlerden satın aldığımız sebze ve meyvelerde de çok miktarda böcek olduğunu söyledi Ancak, Ekblad’a göre sebze ve meyvelerdeki böcekleri sadece zararlı olarak görmemek gerekiyor.

İsveç’li profesör, “Böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut. Ayrıca bazı sineklerin larvaları bol miktarda yağ içeriyor. Bunu, örneğin gelecekte kızartmalarda kullanmamız mümkün” diye değerlendirdi. 

ABDli bir araştırmacı grubu da gıda maddelerinin en fazla ne kadar böcek fragmanı bulunabileceğinin listesini çıkardı. Buna göre, 500 gram çileğin dört larva, 100 gram çikolatanın 60 böcek fragmanı içermesi normal.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:10
  1. böcek
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölge yoğun ateş altına alındı! PKK'ya operasyon
    1. Bölge yoğun ateş altına alındı! PKK'ya..
    2. AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya..
    3. Borsa tarihi zirvesini yeniledi
    4. Kayseri’de genç girişimci elde..
    5. Birleşik Arap Emirlikleri,..
    6. Amerika'ya FETÖ uyarısı: Böylesini..
    7. TSK'daki FETÖ'cüler "sabit hat"..
    8. Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!
    9. Tahran'da kritik zirve! Türkiye de..
    10. Hatay'da bu dükkandaki her şey şehit..
    11. Böyle yakalandı… 24 milyon 537 bin TL..
    12. Kahramanmaraş'ta otomobil traktöre..
    13. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
    14. Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!
    15. Cumhuriyet ve BAE Türkiye..
    16. Adana'da ailesinin okutmadığı kız..
    17. Vietnam’da sel: 26 ölü
    18. Dolunun faturası 1 milyar lira!
    19. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    20. İstanbul'daki o maganda intihar etti!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!