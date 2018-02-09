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Her yerden bu yalancı adam çıkıyor!

Münbiç’i ziyaret eden DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Paul E. Funk, burada PKK ile bağlantılı hiç bir şey görmediğini iddia etti. Ancak Amerikan gazetesi New York Times bile bu sözlere inanamadı. Oysa kendisini karşılayan örgüt sözcüsü Derviş’in odası, dev Öcalan posteriyle dolu...

09 Şubat 2018 Cuma 07:21
Her yerden bu yalancı adam çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü AK Parti grup toplantısında Suriye’de YPG’nin kontrolünde bulunan Münbiç’teki ABD askerlerinin varlığına işaret ederek “Hadi çıkın. Münbiç’e geleceğiz” mesajını vermişti. Erdoğan’ın mesajının ardından ABD’li üst düzey iki komutan Münbiç’i ziyaret etti. Suriye’de operasyon yapan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk ve özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, ABD basınını yanlarına alarak Münbiç’teki ABD askerleri ve Fırat Kalkanı güçlerinin karşısındaki YPG mevzilerini denetledi. Korgeneral Funk Münbiç’te ABD askerlerinin Türkiye’nin desteklediği Fırat Kalkanı’na bağlı ÖSO güçlerinin hemen karşısında yer alan mevzilerinde poz verdi.

"KARŞILIK VERİRİZ"

Burada bir de basına demeç veren Funk, şunları söyledi: Kimse yapamazken onlar Rakka’yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı. Biz DEAŞ’ın kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz. Funk, ‘Türkiye’nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine’ ilişkin soruyu da “Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak. Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunacağız” şeklinde yanıtladı.

PKK İZİ GÖREMEMİŞ!

ABD’li komutanla el sıkışan Münbiç Askeri Konseyi sözcüsü Şervan Derviş, ‘Biz tüm dünyanın düşmanı olan DEAŞ ile savaşıyoruz. Türkiye bize Afrin’de saldırıyor. Tabi ki DEAŞ’la savaşımızı minimize edip Afrin’de kendimizi savunmaya odaklandık’ dedi. ABD’li General Jamie Jarrard ise New York Times’a, ‘Onların PKK olduğunu söylüyorlar. Ama ben ilişkimiz süresince bunu gösterecek bir şey görmedim’ ifadesini kullandı. Gazetenin muhabiri ise Derviş’in odasında dev bir Abdullah Öcalan posteri olduğuna dikkat çekti.

HER YERDEN BU ÇIKIYOR!

ABD’li komutanın elini sıkıp, “Ben PKK izi görmüyorum” dediği Derviş’in YPG bayrağı ve Öcalan posterlerinin altında çok sayıda fotoğrafı var. Örgütün sözcülüğünü yapan Derviş, YPG ve PKK’ya yakın kanallara Suriye’nin farklı yerlerinden bağlanarak katılıyor. Batılı gazetecilerin ‘etkili’ bir sözcü dediği Derviş, örgütün birçok noktada kullandığı ‘joker’ isimler arasında yer alıyor. YPG’nin Derviş’i basının önüne çıkardığı ilk görev 2015’te getirildiği Burkan El Fırat (Fırat Volkanı) Güçleri’nin sözcülüğü oldu. Daha sonra ABD’nin Türkiye’den gelen tepkileri göğüslemek için YPG’ye isim değiştirerek kurdurduğu DSG’nin (Demokratik Suriye Güçleri) sözcülüğüne getirildi. Derviş son olarak terör örgütünün Münbiç’te kurduğu Münbiç Askeri Meclisi’nin sözcüsü yapıldı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 07:21
  1. ABD
  2. Münbiç
  3. PKK
  4. YPG

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    abd generallerinin çenesi düşmüş durmadan konuşuyorlar boş konuşuyorlar
  • Alp erenAlp eren2 sa önce
    Gözleri var görmezler... Her anlamda...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    PKK yı da, DEAŞ ı da, Siz, Kurdunuz Zaten, Şerefsiz, Alçaklar. Hiç Şüphesiz. Kimi Kandırıyorsunuz.
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