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Her yerde yatırım, her yerde Büyükşehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bugüne kadar görülmemiş bir yoğunlukla çalıştıklarını belirterek yaptıkları ihale sayısının 168’e ulaştığını söyledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:09
Her yerde yatırım, her yerde Büyükşehir

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT - Başkan Çelik, bu ihalelerin toplam bedelinin 360 milyon TL’yi geçtiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent merkezi ve ilçelerde alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan çevre yatırımlarına kadar bu şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak pek çok projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Bugüne kadar toplam değeri 360 milyon TL’yi geçen 168 ihale yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, 2017 yatırım yılının büyük çaplı ihalelerinin yapılmaya devam ettiğini kaydetti. 147 yıllık belediyecilik tarihinde görülmemiş bir yoğunlukla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Projeler üretiyoruz, temeller atıyoruz, açılılar yapıyoruz. Pek çok projemizi de tören yapmadan temelini atarak tamamlıyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çok önemli projelerin ihalelerini yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl her alanda ve şehrimizin her bölgesinde yatırım yapan bir Büyükşehir var. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda hemşehrilerimiz her anlamda çok daha konforlu bir şehirde yaşamanın keyfini çıkaracaklar” diye konuştu. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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