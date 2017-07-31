Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski astsubay, Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.31 Temmuz 2017 Pazartesi 23:34
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan eski astsubay Mahmut K'nin (23) Alanya'da olduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde kaldığı tespit edildi.
Tatil yaptığı otelde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi.