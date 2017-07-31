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Her yerde aranıyordu, tatilde enselendi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Mahmut K., Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
Her yerde aranıyordu, tatilde enselendi!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan eski astsubay Mahmut K.'nin (23) Alanya'da olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde kaldığı belirlendi.

Tatil yaptığı otelde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
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