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Ceylanpınar'da aranan DEAŞ'li terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçen terör örgütü DEAŞ üyesi M.M., jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 14:19
Ceylanpınar'da aranan DEAŞ'li terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Resulayn ilçesinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar’a geçtiklerini saptadığı terör örgütü DEAŞ üyeleri Ö.S., A.İ. ve M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, geçen pazartesi günü ilçede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu teröristler Ö.S. ve A.İ.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 2 terörist tutuklanırken, M.M.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Ekipler, Ceylanpınar'da bir evde saklandığını belirlediği M.M.'nin yakalanması için söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.M., gözaltına alındı. Suriye uyruklu M.M., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra bugün öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 14:19
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