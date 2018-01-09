Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Her yerde aranan terörist askerlik yaparken yakalandı

2013 yılında PKK'ya katıldığı tespit edilen bir terörist Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gözaltına alındı.

09 Ocak 2018 Salı 12:55
Her yerde aranan terörist askerlik yaparken yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişi, askerlik yaptığı Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti. Valilik, çalışmalar kapsamında; Yüksekova'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişinin, bugün Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda zorunlu askerlik hizmetini yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 12:55
  1. pkk
  2. terörist
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Feci tren kazası! Yüzlerce yaralı var
    3. Ankara'da sıcak dakikalar! Erdoğan'dan..
    4. Hisseleri yüzde 1000 arttı! SPK..
    5. Fiyatını duyunca şok olacaksınız!
    6. Sneijder, sarı lacivertli ekibe imza..
    7. SGK'dan flaş açıklama: O günler..
    8. Suriye’de ABD’nin desteği ile terör..
    9. Rusya'da başkan adaylarına para yağıyor
    10. Büyük operasyon! Çok sayıda asker..
    11. Fenerbahçe dünya yıldızını kiralıyor
    12. Polisten tehlikeli anons! Yakıt..
    13. Her yerde aranan terörist askerlik..
    14. Hamaney'den ABD ve İngiltere'ye gönderme
    15. Bahçeli'nin ittifak teklifine..
    16. Arap Baharı’nın başladığı yerde yeni..
    17. Yurtta kalan üniversite öğrencileri..
    18. ABD'den flaş açıklama: Tehlikeli olur!
    19. Ve yalanlandı! Resmi açıklama geldi.....
    20. BAE'ye Osmanlı tokadı! Canlı yayında..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…