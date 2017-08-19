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Her yerde aranan firari dolandırıcı Karacabey’de yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 9 yıl 6 ay ceza alan ve kaldığı hapishaneden firar eden zanlı, Bursa’nın Karacabey ilçesinde yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
Her yerde aranan firari dolandırıcı Karacabey’de yakalandı

Firari dolandırıcılık zanlısı Oktay A.’nın sahte kimlik çıkartarak Karacabey’in Hüdavendigar Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlının kaldığı eve yaptıkları operasyonla kendisini gözaltına aldı. 58 ayrı dolandırıcılık suçuna karışan firarinin kaldığı evde yapılan aramada, birçok isme düzenlenen sahte kimlikler, 22 adet sahte kredi kartı ve 60 bin liralık sahte çek bulundu.

5 ay önce Karacabey’e geldiği öğrenilen Oktay A.’nın tutuklu bulunduğu Aydın Cezaevi’nden firar ettiği bildirildi. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
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  2. Aydın
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