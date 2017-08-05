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Her yerde aranan FETÖ'cü OHAL bürosuna dilekçe verirken enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan eski komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilmesiyle ilgili Sivas Valiliği OHAL Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye giderken enselendi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:10
Her yerde aranan FETÖ'cü OHAL bürosuna dilekçe verirken enselendi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken kanun hükmünde kararname ile ihraç olan İ.K, Sivas Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.

Hükümet Konağı girişinde yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde arandığı tespit edilen İ.K, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep'ten alınan ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:10
  1. Gaziantep
  2. sivas valiliği
  3. FETÖ
  4. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Genel Bilgi Tarama
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