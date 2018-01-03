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FETÖ şüphelisi kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

Samsun'da FETÖ’nün "asker abisi" iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:16
FETÖ şüphelisi kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "asker abisi" iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri liselere öğrenci yetiştiren "asker abisi", darbe girişiminden sonra oluşturulan evlerden sorumlu ve büyük bölge talebe mesulü olduğu öne sürülen Alev'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen, Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 14:16
  1. FETÖ
  2. gaybubet ev
  3. Samsun
  4. ByLock
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