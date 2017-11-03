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Ekonomide günün özeti - 3 Kasım 2017
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TOFAŞ'la her vites değiştirdiğinde kendinden geçen amca
Torunun TOFAŞ Şahin model aracıyla her vites değiştirdiğinde mutlu olan amcanın videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
03 Kasım 2017 Cuma 18:37
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 18:37
TOFAŞ'la her vites değiştirdiğinde kendinden geçen amca
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