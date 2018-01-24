'Her tweet, teröre karşı bir kurşundur'

TSK’nın Afrin’e gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı Harekatı” ile birlikte sosyal medyada yalan ve karalama kampanyasının başlatıldığını ifade eden Medya ve Demokrasi Derneği (MEDER) Başkanı Berat Erkök “Askerimiz sahada mücadele ederken, kimileri de Mehmetçiğe ve Türkiye’ye sosyal medya üzerinden psikolojik atak gerçekleştiriyor.” dedi.

Yalan Haberler Dolaşımda

Terör örgütü PKK/PYD’ye karşı düzenlenen “Zeytin Dalı Operasyonu” hakkında yapılan kimi paylaşımlar hakkında sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulunan Medya ve Demokrasi Derneği (MEDER) Başkanı Berat Erkök “Yıllar önce çekilmiş fotoğraflar ve görüntüler sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuluyor. TSK’yı ve Mehmetçiği hedef alan bu görüntüler üzerinden “siviller öldürülüyor”, “çocuklar katlediliyor” algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Fotomontaj hileleri ile düzenlenen görüntüler üzerinden “Türk askerinin operasyonda zorlandığı” yalanları paylaşılıyor. Çoğu Irak, Afganistan ve Suriye’deki iç savaş sırasında çekilen fotoğraflar psikolojik üstünlük kurmak isteyen karanlık odaklar tarafından medyaya, özellikle dijital medyaya servis ediliyor.” dedi.

Sosyal Medya Desteği Çok Önemli

Medya ve Demokrasi Derneği (MEDER) Başkanı Berat Erkök sözlerine şöyle devam etti; “Türk askerine karşı sahada galip gelemeyeceğini çok iyi bilen teröristler, dijital yalanlarla psikolojik üstünlük kurma çabasında. Ancak ne milletimiz ne de askerimiz bu manipülasyonlardan etkilenmemektedir. Tüm sosyal medya kullanıcıları Afrin operasyonu ile ilgili haber, görsel, ve görüntülere bu bilinçle yaklaşmalı, resmi ajanslar ve yayın kuruluşları haricinde paylaşım yapan anonim hesaplarının mesajları sorgulamadan paylaşmamalıdır. “Her Tweet, teröre karşı bir kurşun” sözünden yola çıkarak, sosyal medya üzerinden askerimizi destekleyen paylaşımlar yaparak ve TSK’yı hedef alan yalanları ifşa ederek mücadelede “Ben de varım” diyebiliriz.”