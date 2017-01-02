'Her türlü bilgiyi paylaşın'

Terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bozdağ, vatandaşlardan terör örgütlerine dair duydukları her türlü bilgiyi yetkililerle paylaşmalarını istedi. Bozdağ, "Duyduğumuz ve bildiğimiz bilgileri iletmezsek, şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz" diye konuştu.

'Her türlü bilgiyi paylaşın'
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:53
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine dair duyduğumuz bilgileri yetkililere iletmeliyiz" çağrısında bulundu ve "Eğer gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz şeyleri yetkililere iletmezsek, terör saldırılarında şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Terörle hükümet, güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, yetkili ve görevli diğer kamu görevlilerinin mücadele etmeleri, vazifeleridir. Terörle mücadelede görevli herkes bugüne dek vazifesini, şehitliği/gaziliği göze alarak yaptığı gibi bundan sonrada yapmaya devam edecektir. Bizler; terör, terör örgütü ve teröristlere dair gördüğümüz/duyduğumuz her bilgiyi, yetkililere ileterek, terörle mücadeleye destek olmalıyız.

Terör, terör örgütü ve teröristlere dair görgü, duyum ve bilgimizi yetkililere iletmek, ahlaksızlık veya suç değil, vatandaşlık ödevidir. Eğer gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz şeyleri yetkililere iletmezsek, terör saldırılarında şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz."



 
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