Her Tercihte Bir "Ümit" Var

"Tercih”, önce “Kariyer” ile başlayıp, o kariyere giden yoldaki mesleği seçerek devam edecek olan adaylar eğitim göreceği bölümü de doğru tespit etmeli. Şehir seçimi, üniversite seçimi ile birlikte yapılır. Ama gözlemlerimize göre çoğu aday önce şehir seçiyor, sonra o şehirlerdeki üniversiteleri, daha sonra da üniversitelerdeki bölümleri... Bu hataya düşmemek için uzman uyarılarına kulak vermenizi öneriyoruz.

Doğru tercih, kaliteli eğitim ve güçlü kariyer için Sosyolog, Rehberlik Uzman ve FSMV Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsmail Öz’ün tavsiyelerini sıralayalım

ADIM 1

Öncelikle bu soruları sorup ve kendinizi tanıyın.

1 - Seçeceğin mesleğin çalışma koşullarına hazır mısın?

2 - Eğitim yaşamın boyunca yaşayacağın şehre ayak uydura bilecek misin?

3 - Seçtiğin mesleğin sana sağlayabileceği ücretle mutlu olabilecek misin?

4 - Senin için iş bulmak önemli mi, ya da sadece hayalidekine mi ulaşmalısın?

ADIM 2

Meslekler önemlidir; seni tanımlayacak bir meslek alanı var mı? Çünkü…

1 - Mesleğin, senin için kendini ifade etme aracın olacak.

2 - Toplumda ki kariyerini seçtiğin meslekle belirleyeceksin.

3 - Mesleğinle olgunlaşacaksın ve bütün paylaşımlarını onun üzerinden yapacaksın.

4 - Bütün üretimlerini ve maddi kazanımlarını, dolayısıyla da bütün özgürlüklerini mesleğinle elde edeceksin.

ADIM 3

Seçmeyi düşündüğün mesleğin geleceğini tahmin et. Niçin mi?…

1 - Seçeceğin meslek gelişmeye ne kadar açık?

2 - Geleceğe dönük istihdam imkânları nelerdir?

ADIM 4

Seçimlerini yaparken tek olmayacaksın; seni etkileyenler de olacak. Peki, onlar kim?...

1 - Anne-Baban, arkadaşların, öğretmenlerin seni etkileyecekler.

2 - Etkilendiğin değer verdiğin şahsiyetler, rol model aldıklarında seni etkileyecek.

3 - Aldığın puana göre yönelim ya da daha fazla para kazanma arzun, çabucak iş bulabilme kaygın vs. bütün bunlar senin kararlarını zorlaştırarak etkileyecekler. Yani zorlu bir eleme sürecinden geçeceksin. Telaşa kapılmadan karar vermelisin.

ADIM 5

Seçmek istediğin üniversitede araman gereken önemli hususlar ver. Onlar neler mi?

1 - Eğitim kadrosu iyi mi?

2 - Yerleşkeleri nasıl ve ulaşımı kolay mı?

3 - Kütüphanesi ve kaynak birikimi güçlü mü?

4 - Uluslararası hareketliliği (değişim programları) var mı?

5 - Sosyal imkânları var mı, beslenme ve barınma koşulları yeterli mi?

6 - Burs imkânlar var mı ve burs kesilme koşulları neler?

ADIM 6

Ufku açık meslekleri öğrenmelisin. Çünkü;

1 - Temel ihtiyaçlara dönük meslekler her zaman iş imkânı sağlayan mesleklerdir. Gıda, sağlık, ulaşım, yönetim, hizmet vb. Bu temel bilgiden hareket et.

Mesela,

- Tıp ve diğer sağlık alanları

- Lojistik ile ilgili alanlar

- Kimya sektörüyle ilgili alanlar

- Eğitim ve öğretmenlik ile ilgili alanları vs

Tabi, “Bunların dışındaki meslekler, geleceğin mesleği değildir.” denemez. Her mesleği fırsata ve kariyere dönüştürme işi yine kişilerin girişimciliğine ve kendilerini o mesleğe adamalarına bağlıdır.

Nice fırsatlarla dolu mesleklerde “fırsatsız” kalanlar olabildiği gibi, “fırsat yok” denen mesleklerden “fırsat yağmurları” yağdıranlar da oldu. Her birimiz bu türden örneklere şahit olmuşuzdur.

Ve yine unutma! Başarı, azim ve adanma işidir.

Sevgili öğrenci kardeşim!

Seçimin geleceğin, geleceğin mutluluğun olsun.