"Her Sınıfın Bir Fakir Ailesi Var" projesi yüz güldürüyor

Okul Müdürü Mehmet Sıddık Baykara, projeyi hem öğrencilerinin iyi birer insan olmalarını sağlamak hem de ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun yardım etmek amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeyi daha önce görev yaptığı okullarda da uyguladığını anlatan Baykara, aynı çalışmayı Van’daki öğretmen ve öğrencilerle paylaştığında olumlu yanıtlar aldığını ifade etti.

İnsanların çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması ve yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Baykara, “Konuyla ilgili öğretmen arkadaşlarla bir toplantı yaptık ve projeyi anlattım. Destek verdiler. Projemizin amacı çevremizdeki fakir ailelere öğrencilerin eliyle ulaşabilmek ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin velilerine maddi katkıda bulunmaktır.” dedi.

Şu anda 33 sınıfın birer aileye her ay yardımda bulunduğunu aktaran Baykara, öğrencilerin projeye evlerinden getirdikleri gıdalarla, öğretmenlerin ise alışveriş kartı ya da çeki ile destek verdiklerini dile getirdi.

ÖĞRENCİLER YARDIMI KENDİ ELLERİYLE YAPTIKLARINDA ÖZGÜVENLERİ OLUŞUYOR

Öğrencilerin sınıflarında belirlenen yiyeceklerin karşısına isimlerini yazdırdığını, ardından gıdaları uygun günde bir araya getirerek paketlediklerini anlatan Baykara, şöyle konuştu:

“Temennimiz projenin Türkiye genelindeki bütün okullarda uygulanmasıdır. Bugün birkaç aileye gittik onların yüzündeki tebessüme şahit olduk. Öğrencilerden aldığım dönüş beni o kadar mutlu etti ki. Öğrencilerimiz bu yardımı kendi elleriyle yaptıkları zaman özgüven oluşuyor. Öğrencilerim faydalı olmanın onurunu, ihtiyaç sahibi birisine el uzatmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İnanıyorum ki bu mutluluk hayatlarına bir çok ivme kazandıracak. Hayata çok farklı bakacaklar. Kendilerinin de topluma faydalı olabileceklerine inanacaklar. Birilerinin kendilerinin o küçük yardımlarıyla ne kadar büyük şeyler, ne kadar büyük kazanımlar elde edeceklerini görecekler.”

AİLELER DE DESTEK VERDİ

Öğretmenleriyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip yardım kolilerini veren öğrenciler büyük mutluluk yaşıyor.

Ailesinden projeye destek için sıvı yağ istediğini anlatan öğrencilerden Arafat Uraz, ilk başta ailesinin duruma şaşırdığını ancak projeye destek olmak için ellerinden geleni yapmak istediklerini anlattı.

Bir imam hatip öğrencisi olarak bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uraz, “Yardımlaşmayı çok sevip benimsedik. İnsanlara dış görünüşünden çok, içindeki niyetiyle masumluğuyla yaklaşmaya, ilgilenmeye çalışıyoruz. Ailelerimiz yaptığımız bu işe hem şaşırdı hem de sevindiler.” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Sümeyye Barlas da projeyi duyunca arkadaşlarına da anlattığını ve tüm sınıfın projeyi sahiplendiğini ifade etti.

Gıda götürdüğü ailelerin durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Barlas, “O ailelerin hallerini görünce halime bir daha şükrettim. Onlara ulaşıp gıda yardımında bulunmamız beni mutlu ediyor. O anki hissettiklerimi anlatamam. Böyle bir işin içinde olmak beni duygulandırdı. Evimizde bir iki gıda eksilirse aç kalmayız ama onlara giderse tok olurlar. Aileme teşekkür ederim. Onların yardımlarıyla projemizi devam ettiriyoruz.” dedi.

Projenin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için gerçekleştirildiğini vurgulayan Melisa Akkoş da “O aileleri mutlu etmek bizim için onur verici bir durum. Ailem, ‘onların yerinde bizde olabilirdik’ düşüncesiyle bu projeyi destekliyor.” dedi.