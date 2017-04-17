Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Oğulmuş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yatırıma çok fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.

Oğulmuş, Diyarbakır’ın, Ortadoğu’nun merkezinde bulunan önemli bir il olduğunu, bölgedeki olumsuzlukların sona ermesiyle Diyarbakır ve bölgenin öneminin artacağı görüşünü belirtti.

Yatırımcılara çağrı yapan Oğulmuş “Yatırımcıyı buraya bekliyoruz. Her şeylerine kefiliz. Gelsinler yatırım yapsınlar, ortakları da oluruz. Bu da olmazsa tüm zararlarını karşılamaya hazırız. İşsizlik bittiği takdirde terör olaylarının da biteceğini düşünüyoruz” dedi.

'ÜRETİME KATKI SUNACAĞIZ'

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Başkanı Ramazan Azboy da, bölgeyi kalkındırmak amacıyla Cazibe Merkezleri Programı’nın faaliyete geçtiğini söyleyerek, iş dünyasını yatırım için bölgeye davet etti. “Çukur siyasetiyle bölgedeki sermaye dışa aktarıldı. Bölgede sadece ‘öz sermaye’ dediğimiz sermaye kaldı” diyen Azboy, şöyle devam etti:

“Yurt içi ve yurt dışında görüşmelerimiz var. Hiçbir zaman bu tür avantajlar gelmedi, bu kadar olumlu hava esmedi. İnşaallah, en yakın zamanda dış sermayeyi bölgeye getireceğiz, üretime katkı sunacağız, fabrikalar çalışmış olacak.” Azboy, Suriye ve Irak’ta yaşanan belirsizlikler sona erdiğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin ekonomisinin ivme kazanacağını kaydetti.

'İSTİHDAMI BALTALADILAR'

Sur İş Adamları ve Toptancıları Derneği Başkanı Şükran Yılmaz ise şöyle konuştu:

''Program faaliyete geçer, istihdam oranı artarsa terörün önüne geçeriz. Geleceğe daha umutla bakacak gençler. Yıllarca istihdamı baltaladılar, halkımızı fakirleştirdiler” dedi.

'HER ALANDA ÜRÜN YETİŞTİRİLEBİLİR'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç da, bölgedeki genç nüfusun istihdam noktasında avantaj olacağını ifade ederek “Terör ve şiddetin sona ermesiyle hem Türkiye hem de Ortadoğu’ya yetecek kadar her alanda ürün yetiştirilebilir” diye konuştu.