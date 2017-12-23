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Her şeyi tek tek itiraf etti… PKK şokta! O isim yakalandı

Terör örgütü PKK’nın üst düzey ismi yakalandı. Sözde özel kuvvetler sorumlusu olan teröristin verdiği bilgilerle PKK’ya ağır darbe vuruldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:27
Her şeyi tek tek itiraf etti… PKK şokta! O isim yakalandı

Mardin MİT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye sınırı kırsalında terrör örgütünün sözde Türkiye özel kuvvetler sorumlusu Musa kod adlı Koçali  Bala yakalandı.

İtirafçı olan Bala,  örgütün bölgedeki en önemli sığınak ve barınaklarının yerini gösterdi. İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki  bombalı saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın gösterdiği yerlerde150 kilo plastik ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde olan Bala’nın yakalandığı operasyonda Adana Valiliği’ne 24 Kasım 2016’da bombalı saldırı düzenle yen sözde özel kuvetler üyesi terörist Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:27
  1. PKK
  2. Adana
  3. çiçek
  4. İstanbul
  5. Jandarma
  6. terör örgütü
  7. İçişleri Bakanlığı
  • Ruhi Ruhi 34 dk önce
    Yavuz Türk demek ne açaba bir arastir sonra elestir
  • Ertuğrul Ertuğrul 4 sa önce
    Asın gitsin gereksiz herif darısı diğer soysuzların başına.
  • GERÇEKGERÇEK6 sa önce
    Türk Avrupalıların müslüman savaşçılara verdiği isimdir.Müslüman olmayan Türk olamaz. Adı değişir Macar olur Bulgar olur.Türkten rahatsız olmayın.Türk,Müslümanın dinamik halinin ismidir.
  • YavuzYavuz10 sa önce
    Ne mutlu Müslümanım diyene!
  • hamidohamido10 sa önce
    Sırabir üst terörisdedurmak yokaslanlardestan yazmaya devam.
  • YorumyokYorumyok11 sa önce
    Aldığınızı aldınız. Sıkın kafasına
  • Kürd halkinin şehirlerini yikan Pkk düşmani bir Kürd Kürd halkinin şehirlerini yikan Pkk düşmani bir Kürd 12 sa önce
    Bu insanlik düşmanlarini cezaevinde yemek yediren su içiren devlet memurlari katilleri besleyerek günah işliyorlar.Katliamlara ortak oluyorlar. Bu cinayet şebekesi pkk zerre kadar kürdlük ile yakindan alakasi yoktur.tek amaclari var kaos cikartmak yeryüzunde bozgunculuk yapmak ve in San òldurtmek. Bòlgede yasayan kürdleri göç ettirmek halka zorla kepenk kapattirmakdikkat edin kayyum atandiģi günden beri bòlgede bir gün dahi kepenkler kapanmiş deģil. Yerel secimler yaklasiyor. Film başa tekrar sarilmasin. Bolgede sözde özerlik ilan edilmesine izin verilmesin. Hendek ve sehirlere bomba yiğinağina göz yumulmasin yoksa ak parti iktidari kaybeder.ayrica Hendek kazdiran ve özerlik ilan edilen tutuklu belediye başkanlarini serbest birakan savci ve hakimler tutuklanmali malvarliklarina El konulmali kesin fetöcüdür o, savci ve hakimler.Hendek kazdiran ölümlerin müsebbi olan tutuklu belediye baskanlarin malvarliklarina El konulmalidir. Hendek ve cukur siyasetinden önce hayati boyunca hdp'ye oy vermis bir kürd olarak görüşüm budur hdp bitmistir NOKTA
  • AlaattinAlaattin12 sa önce
    Elinize sağlık.Allah kuvvetinizi artırsın.
  • Mehmet Mehmet 12 sa önce
    Ne mutlu Türküm diyene kahbe pkk sonunuz geldi kahbeler demeki Sizin arkanizda vatanhainleri fetocular vardi
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