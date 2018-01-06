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Her şeyi kaydetti, izleyenler şoka uğradı… İnanılır gibi değil!

Şanlıurfa kalesinde fotoğraf çekmek isterken düşen orta yaşlı erkek, 20 metreden yere çakılırken arkadaşı tarafından görüntülendi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:23
Her şeyi kaydetti, izleyenler şoka uğradı… İnanılır gibi değil!

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı.

Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı.

Ağır yaralanan sekiz çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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