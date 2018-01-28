Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte Kalın - McMaster görüşmesinin perde arkası

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Afrin harekâtıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla araması sonrası yaşanan açıklama krizinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster telefonda görüştü.

28 Ocak 2018 Pazar 07:10
İşte Kalın - McMaster görüşmesinin perde arkası

Görüşmede Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü PYD-PKK’ya yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtı, açıklama krizi ve ABD’nin YPG/PYD terör örgütüne silah desteği konuşuldu.

KOORDİNASYONSUZLUĞU ABD KABUL ETTİ

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, görüşmede, Erdoğan ve Trump’ın telefon konuşması sonrası ortaya çıkan açıklama krizi gündeme geldi.

McMaster, Beyaz Saray yönetimi arasında açıklama konusunda koordinasyonsuzluk yaşandığını kabul etti. Görüşmede bu koordinasyonsuzluğun nedenini McMaster, “Görüşme gerçekleşirken biz Davos’taydık, açıklamayı yapan ekip ise Washington’da Beyaz Saray’daydı” sözleriyle ortaya koydu.

Kalın-McMaster görüşmesinde ‘yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık’ kalındı. Yani liderler düzeyinde görüşme sonrasında yapılacak açıklamalarda iki taraf koordinasyon içinde olacak. Kaynaklar “daha evvel yapılan tüm görüşmelerde iki taraf da açıklama yapmadan önce birbirlerinden teyit alırlardı. Son görüşmede bu uygulanmadı. Yeniden uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı’ bilgisini paylaştı.

GÖRÜŞ AYRILIĞI OLABİLİR AMA...

Görüşmede Kalın ve McMaster, iki ülke arasındaki gerilimi de masaya yatırdı. McMaster, “Bazı konularda görüş ayrılığımız olabilir ama iki ülke müttefiktir” dedi. İlişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesi için çalışılmasına karar verildi. Yani iki ülke “güven bunalımını” aşmaya çalışacak.

GÜVEN BUNALIMI NASIL AŞILIR?

Ankara sürecin zor olduğunun farkında. Her düzeyde ABD’li yetkililere de beklentiler iletilmiş durumda. Son telefon görüşmesinde de McMaster, Kalın’a ‘YPG/PYD’ye silah verilmeyeceğini’ bir kez daha söyledi.

Ankara’ya göre bundan sonra güven bunalımının aşılması ABD’nin atacağı adımlara bağlı. Kaynaklar “Neyi, ne kadar yerine getirecekler, izleyeceğiz” vurgusu yaptı. Ankara, ABD’nin alanda desteği kestiğini somut olarak görmek istiyor.

ANKARA'NIN TALEPLERİ

Ankara, ABD’den taleplerini şöyle sıralıyor:

1- Hiçbir şekilde silah verilmesin.
2- Verilmiş olan silahlar toplansın.
3- Eğitim vermeyi durdursunlar.
4- Lojistik destek sonlandırılsın.
5- YPG ile tüm ilişkiler kesilsin. (Hürriyet)

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 07:10
  1. ibrahim kalın
  2. McMaster
  3. afrin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Baydemir'den büyük ihanet!
    1. HDP'li Baydemir'den büyük ihanet!
    2. Operasyonun adı ''Bak postacı geliyor''
    3. Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Zavallı..
    4. Her şeyi itiraf etmiş! İşte o..
    5. ABD Başkanı Trump Kabil'deki terör..
    6. Eyfel Kulesi'nin ışıkları Afganistan..
    7. Afrin şehidinin acı haberi baba evine..
    8. Dünyaya bir damla hayat
    9. Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic
    10. Asrın vurgunu! Yarım milyar dolarlık...
    11. Tuzla'da Türkan-Ömer Okan Camisi,..
    12. Yıllar sonra sahalara geri döndü! İşte..
    13. Vagner Love'dan sürpriz açıklama!
    14. Önce takımdan ayrıldı! Sonra tekrar..
    15. HDP'li Kürkçü yine şaşırtmadı.....
    16. Aşağıya baktıklarında öyle bir şeyle..
    17. Galatasaray'ın yıldızına şok protesto!..
    18. Vagner Love'de flaş gelişme! 'Sözleşme..
    19. Galatasaray, Osmanlıspor'un yıldızına..
    20. Adana'da polis aracına saldırı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?