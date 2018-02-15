Her şeyi itiraf etmeye başladılar

Suriyeli muhaliflere göre, Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib bölgesine girmeye çalışan Terör örgütü DEAŞ mensupları sorguda, DEAŞ'li terörisrtler rejimle işbirliği halinde hareket ettiklerini kabul etti.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif gruplar rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensuplarının bağlantılarını araştırıyor.

Muhalif askeri kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, ilk sorgulamalarda terör örgütü DEAŞ üyeleri "Hama'dan İdlib'e ilerlemeleri için rejim güçlerinin ve Rusya'nın havadan muhalifleri vurduğunu ancak DEAŞ'i hedef almadığını" anlattı.

Muhalifler, rejim ve destekçilerinin DEAŞ'lilerin itiraflarını engellemek için saldırı düzenleme ihtimali nedeniyle esir alınan kişilerin yerini gizli tutuyor.

REJİM-DEAŞ İŞ BİRLİĞİ

"İşgalcileri püskürtme" adını verdikleri ortak bir operasyon odası kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib'in güney ve doğu kırsalındaki çatışmalarda 400 DEAŞ mensubunu esir almıştı.

Rejim, Ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden terör örgütü DEAŞ mensuplarına yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ, Rusya ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

Grup, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.