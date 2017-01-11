Her şeyi imal eden Çin, 'tükenmez kalem' üretiminde başarısız!

Uzaya roket gönderen, milyonlarca akıllı telefon üreten, hatta hızlı tren ağları oluşturan Çin, beklenmedik bir şekilde tükenmez kalem sektöründe başarısız oldu. Başbakan Li Keçiang da bir yıl once yerli üretim kalemlerin Almanya, İsviçre ve Japonya'ya kıyasla kaba hissettirdiğini dile getirmişti.

BBC'den Tessa Wong'un haberine göre sorun kalemlerin gövdesinde değil, ucunda, yani yazarken mürekkebi dağıtan minik topta. Basit görünsede kalem ucu imalatı için yüksek hassasiyetli ve çok sert, ince çelik plakalı makinelere ihtiyaç duyuluyor. Ne yazıkki Çin çelikleri yeterince iyi değil. Bu nedenle kalem ucu şekillendirmek için fazla çaba harcanıyor. Çin'in bu bileşeni yurtdışından ithali ise yılda 120 milyon yuan (yaklaşık 17.3 milyon dolar).

Taiyuan Iron and Steel Co şirketnin beş yıllık araştırmaları sonucu 2.3 milimetrelik kalem uçlarında ilk parti üretim hataları kapatıldı. Laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra Çin'in kalem uçları ithalatı anlaşmalarını iki yıl içinde tamamen feshedebileceği düşünülüyor.

Çin'in harika bir kalem üretip üretmemesi pek bir önem arz etmiyor. Asıl amaç yüksek teknolojili ve yenilikçi üretimin merkezi hükümetin 2025 hedefleri arasında yer alması. Bu sayede iç büyümeye de katkıda bulunulacak. Dünyada ham demirin ve çeliğinin yarısından çoğunun üretildiği Çin'de hala çelik ithalatı yapılıyor. Başbakan Li Keçiang'ın imalat kapasitesi ve kalitesini yükseltme ihtiyacında vurguladığı asıl konunun bu başarısızlık olduğu belirtiliyor.

Hong Kong Üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği Bölümü'nden Profesör George Huang, "Tarihsel olarak, Çin hassas mühendislik yapmayı hiç beceremedi ve tükenmez kalem bunun bir örneğidir. Hassas mühendislik, sadece havacılık ve savunma gibi hükümetlerin yüksek önceliğe sahip olduğu belirli sektörlerde gelişiyor" dedi. Yanı sıra Profesör Huang, Çin'in hassas mühendislik alanında mükemmellik kültürüne sahip olmadığını söyledi.