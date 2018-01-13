Her şeyi bir bir itiraf ettiler

Aden hükümeti güçleri, Cevf kentinde ordu güçlerine esir düşen aralarında top ve roket uzmanı Şii Husi milislerin 'itiraflarını' servis etti.

Videoda konuşan Husi milis, kendisinin ve onlarca savaşçının İran destekli Lübnan Hizbullah’ına bağlı uzmanlarca roket, top ve havan gibi silahların kullanılması konusunda eğitildiklerini itiraf ediyor.

Açıklamalarına devam eden Husi milis, başkent Sana’da, Sacid lakaplı Hizbullah üyesi koordinasyonunda teorik ve pratiğe yönelik eğitimlerin devam ettiğini ve özellikle roket ve havan gibi silahların Hizbullah tarafından gönderilen uzmanlar tarafından tasarlanıp üretildiğini belirtti. Husi esir ayrıca 39 kişiyle beraber eğitim gördüklerini ve eğitim sonrasında Necran, Taiz, Sa’da ve diğer cephelere dağıtıldıklarını belirtiyor.

mepanews