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Her şey Lens için

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldızın transferi için İngiliz ekibi Sunderland ile görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler, Lens transferi için tüm şartları zorlama kararı aldı

Her şey Lens için
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:42
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Fenerbahçe yönetimi, gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Jeremain Lens'in bonservisini almak için harekete geçti. Sunderland kulübüyle görüşmeler başlanırken, İngiliz kulübü Lens'in bonservisi için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için UEFA finansal fair play kriterleri elini kolunu bağlıyor.

Lens de F.Bahçe'de mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini belirtirken, sarı-lacivertliler, Sunderland'e bir kez daha kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz kulübü Hollandalı yıldızı bonservisiyle satmayı planlıyor. Bunun üzerine F.Bahçe, Lens'in bonservisini almak için kaynak arayışlarına başladı. 

Fernandao iyi bir bedele satılırsa hem buradan gelecek para ile hem de kadroda bazı oyuncuların satılmasıyla Lens'in bonservisi alınacak. F.Bahçe yönetimi ayrıca Sunderland'ın istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor. Oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakmaması F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.





(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİngiltereSunderlandFenerbahçeHollandaF.Bahçe
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