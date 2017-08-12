Her şey evde çıkan yangınla ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Fatih'teki bir dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler söndürüldü, duman dağılınca ise evde soğuk zincir şartlarında steril ortamlarda korunması gereken 2 bin 573 kutu kanser ve diyabet ilacı bulundu.

İncelemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilen sahte reçeteler karşılığında temin edildiği belirlenen ilaçların piyasa değerinin 3 milyon 250 bin TL olduğu belirlendi. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube ekipleri, organize vurgunu yapan çetenin peşine düştü.

Olay sonrası gözaltına alınan ve 'olayla ilgisinin olmadığını, sadece evini kiraya verdiğini' söyleyen ev sahibi Dr. M.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, ilaç çetesi üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu N.E.A.'yı gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

YÜZLERCE HASTA MAĞDUR

Çete üyelerinin ilaç istihkaklarını çaldığı yüzlerce kanser hastasının mağdur olduğu öğrenildi. Hastalardan birinin, hiç gitmediği halde Şanlıurfa'daki bir hastaneden kimlik bilgileri kullanılarak reçete düzenlenip ilaçlarının alındığı tespit edildi. Ele geçirilen ilaçlar ise kimlerin adına alındığının tespit edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

AKLA ZARAR 3 YÖNTEM

* Doktorlar, kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak pahalı ilaçları tek reçeteyle yazıyor. Hasta yazılan 8 kutu ilacın 2 kutusunu alıp kullanıyor. Kalan 6 kutuyu ise soğuk zincir ortamında kalması için eczanede bırakıyor. Bu tür hastaları tespit eden çete üyeleri de hastalar adına aldıkları sahte reçetelerle onların istihkaklarını eczaneden alıyor. İlaçlarının devamını almak için eczaneye giden gerçek hasta ilaçlarının alındığı bilgisiyle büyük şoka uğruyor.

* Çete üyeleri kanser ilacına çok benzeyen ve piyasada çok ucuza bulunan röntgen görüntüleme ilacını, kanser ilacı kutusuna koyarak piyasaya sürüyor. Kanser ilacı aldığını ve tedavi olduğunu düşünen hastalar da büyük mağduriyet yaşıyor.

* Şebeke, son kullanım tarihi geçen kanser ilaçlarını topluyor. Ambalajları değiştirilerek piyasaya sürülüyor.