Her şey Donald Trump için! Eyfel'i kapattı, ilk kare
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz törenlerine 'onur konuğu' olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı davet etti. Macron, Trump için Eyfel Kulesini kapatmıştı.14 Temmuz 2017 Cuma 10:22
Fransız Devrimi'nin yıl dönümü olan 14 Temmuz, Fransa'da büyük bayram olarak kutlanıyor.
ONUR KONUĞU OLARAK TRUMP'I DAVET ETTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz törenlerine 'onur konuğu' olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı davet etti. Daveti kırmayan Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Fransa'ya gitti.
EYFEL KULESİ'NDE YEMEK
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, onur konuğunu Paris'in en gözde mekanı Eyfel Kulesi'nde eşi Brigitte Trogneux'la birlikte yemekte ağırladı.