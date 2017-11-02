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Her şey ayrıntıda gizli, teröristbaşı Gülen için 'subliminal mesaj'

Teröristbaşı Fetullah Gülen ile gazeteci Mehmet Gündem’in yer aldığı fotoğraftaki ‘subliminal mesaj’ ortaya çıktı.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:37
Her şey ayrıntıda gizli, teröristbaşı Gülen için 'subliminal mesaj'

Yakın zamanda teröristbaşı Fetullah Gülen ile ilgili kitap yazan ve örgütün haberleşme uygulaması Bylock kullandığı tespit edildikten sonra tutuklanan gazeteci Mehmet Gündem’in Gülen ile birlikte yer aldığı fotoğrafta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

FETÖ GÜLEN’İ NASIL GÖRÜYOR?

Örgüt elemanlarına verdiği ‘suliminal mesajlar’ ile sıkça gündeme Fetullah Gülen’in tutuklu gazeteci Mehmet Gündem ile yer aldığı fotoğrafta, örgütün Gülen’i nasıl gördüğüne yönelik bir ‘subliminal mesaj’ dikkat çekti. Fotoğrafta yer alan tabloda yazıyla teröristbaşı Gülen için Mehdi ifadesine atıfta bulunuluyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:37
  1. mehmet gündem
  2. Fetullah Gülen
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