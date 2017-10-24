Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Her şey 24 saat içinde oldu… Türkiye sınırında… Savaş kapıya dayandı

Kuzeydeki Sincar'ı Peşmerge’den geri alan ordu birlikleri, Duhok'un batısını geçerek Feys Habur'a ulaştı.

24 Ekim 2017 Salı 10:32
Her şey 24 saat içinde oldu… Türkiye sınırında… Savaş kapıya dayandı

Irak'ta tartışmalı bölgeleri kaybeden Mesut Barzani yönetimi, iyice köşeye sıkıştı. Sincar'ı geçen hafta Pazar günü Peşmerge’den geri alan ordu birlikleri, Türkiye sınırına yaklaştı.

Duhok'un batısını geçerek Feys Habur'a ulaşan Irak askerlerinin bu sabah bölgedeki Peşmerge ile çatıştığı ileri sürülüyor. Mesut Barzani'nin yayın organları, ordu birlikleri ve Şii milisler Haşdi Şabi'nin saldırıya geçtiğini savunuyor.

Yerel kaynaklar, Irak askerlerinin hedefinin Ankara ve Bağdat'ın açmayı planladığı yeni sınır kapısı olduğunu bildiriyor. Irak birliklerinin Türkiye sınırına ulaşmasına artık kısa bir mesafe var.

Türk ve Irak askerleri, geçtiğimiz haftalarda Habur'da ortak tatbikat yapmıştı.

Çalkantılı günler geçiren ülkenin dün sürpriz bir konuğu vardı. Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada İran destekli milisler Haşdi Şabi'nin Irak'tan ayrılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, akşam saatlerinde başkent Bağdat'a indi.

Amerikan hava kuvvetlerine ait bir uçakla Bağdat'a ulaşan Tillerson için yoğun güvenlik önlemi alındı. Associated Press (AP) haber ajansı, Bağdat'ın üstünde uçan helikopterlerin fotoğraflarını servis etti.

Başbakan Haydar el İbadi ile görüşen Tillerson hem Bağdat yönetiminden hem de Erbil'den çatışmaya girmemelerini istedi, tarafların soruna diyalogla yaklaşmasını öne çıkardı.

İbadi ise Tillerson'a Haşdi Şabi'nin kalıcı olacağı mesajını verdi: "Haşdi Şabi, Irak'ın resmi devlet kurumlarından biridir. Anayasa devlet dışında hiçbir silahlı gücün bulunmasına izin vermiyor. Haşdi Şabi savaşçılarını bölge ve ülkenin umudu olmaları için teşvik etmeliyiz."

Tillerson'ın Suudi Arabistan'da sarfettiği sözler, dün gün içinde Bağdat'ın tepkisini çekmişti.

Yarın Ankara'da

Haydar el İbadi, yarın Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara ve Bağdat ilişkileri, bağımsızlık referandumunun ardından son yılların en iyi seviyesine yükselmiş durumda.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani ise, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda konuştu. Macron da görüşmede taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Peşmerge kaçtı

Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü DAEŞ'den temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki referandum ülkeyi alt üst etti.

DAEŞ 'in Musul'u alması üzerine Irak ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede Peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:32
  1. Irak
  2. Kuzey Irak
  3. Erbil
  4. Kerkük
  5. referandum
  6. bağımsızlık
  7. savaş
  8. çatışma
  9. Habur
  10. Duhok
  11. Ovaköy
  12. sınır
  13. Türkmen
  14. Türkiye
  15. Ankara
  16. Bağdat
  17. Mesut Barzani
  18. Kürt
  19. PKK
  20. ABD
  21. Birleşmiş Milletler
  22. Suriye
  23. IKBY
  24. Talabani
  25. son dakika
  26. son dakika haberleri
  27. haberler
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…